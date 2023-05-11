إسلام أباد، باكستان (CNN) -- أصدرت المحكمة العُليا الباكستانية أمرًا بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، بعد نقض حكم صادر عن محكمة أدنى وصف اعتقاله بأنه "قانوني"، وفقًا لمسؤولي حركة الإنصاف الباكستانية، الذين شاركوا الأخبار مع الصحفيين على مجموعة واتساب مخصصة للعلاقات الإعلامية.

واعتقلت قوات شبه عسكرية عمران خان الثلاثاء بتهم غامضة تتعلق بالفساد.

ثم تم احتجاز رئيس وزراء باكستان السابق في دار ضيافة داخل مقر الشرطة حيث مثل أمام قاضٍ خلف أبواب مغلقة يوم الأربعاء قبل أن يتم حبسه لمدة 8 أيام بتهمة وجهتها وكالة مكافحة الفساد الباكستانية.

وطعن محامي عمران خان بقرار مثول موكله أمام القضاء في قسم شرطة بدلا من قاعة المحكمة.

وبررت الشرطة هذه الخطوة قائلة إنها تهدف إلى إبعاد خان عن الجمهور للحفاظ على القانون والنظام.

وبعد اعتقاله، لقي 8 أشخاص مصرعهم واعتقل المئات إذ تحولت الاحتجاجات بين مؤيديه ضد أنصار الجيش إلى أعمال عنف.