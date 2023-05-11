(CNN)-- علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، على إدانته من قبل هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، بالاعتداء الجنسي على الصحفية إي جين كارول في غرفة ملابس بمتجر عام 1996.

ونفى دونالد ترامب، في أول ظهور له على شبكة CNN منذ الحملة الرئاسية لعام 2016، معرفته بالصحفية، وسخر منها، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور الحكم.

وبسؤاله خلال اللقاء الجماهيري "تاون هول" بولاية نيو هامبشاير، الذي تديره كايتلان كولينز مذيعة برنامج "CNN This Morning"، عن رده على الناخبين الذين يقولون إن ذلك يحرمه من تولي منصب الرئاسة؟"، أجاب ترامب أنه "لا يعتقد أن هناك العديد من الناخبين الذين يعتقدون ذلك"، وزعم أن القضية "تم اختلاقها، وأن دوافعها سياسية بالكامل"، وكرر أنه لا يعرف كارول، لكنه قال إنه التقط صورة لها "قبل سنوات" معها وزوجها، وأضاف: "هذه المرأة لا أعرفها، لم أقابلها قط، ليس لدي أدنى فكرة عن هويتها.

ولدى سؤاله عما إذا كان قرار هيئة المحلفين سيثني النساء عن التصويت له، قال الرئيس السابق: "لا لا أعتقد ذلك".

وعلى صعيد قضية الوثائق السرية التي أخذها معه بعد مغادرته البيت الأبيض، قال إن "له كل الحق في ذلك بموجب قانون الأرشيفات الرئاسية"، وأضاف: "كان لدي كل الحق في القيام بذلك، لم أخفي ذلك، كما تعلمون، كانت الصناديق خارج البيت الأبيض، وكان الناس يلتقطون صوراً لها."

وردت كولينز على ترامب قائلة إن قانون الأرشيفات الرئاسية لا ينص على أن الرئيس السابق يمكنه أخذ الوثائق إلى المنزل ولكنه يقول إنها ملك للحكومة عندما يترك الرئيس منصبه.

وتجادل ترامب وكولينز بشأن قيام الرؤساء السابقين بأخذ وثائق سرية، و ردت كولينز قائلة إن الرؤساء السابقين لم ينتظروا إعادة المستندات السرية وسألوا عدة مرات عن سبب انتظار ترامب لإعادة الوثائق السرية عندما علم أن الحكومة كانت تبحث عنها واستدعاه لإعادتهم، ولم يُجب ترامب على السؤال.