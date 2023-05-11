ترامب لـCNN: سأقبل نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 إذا كانت نزيهة

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إنه سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024 إذا كانت "انتخابات نزيهة".

وأجاب ترامب، خلال اللقاء الجماهيري "تاون هول" بولاية نيو هامبشاير، الذي تديره كايتلان كولينز مذيعة برنامج "CNN This Morning"، على سؤال المذيعة عما إذا كان سيقبل النتائج بغض النظر عن النتيجة: "إذا كانت انتخابات نزيهة سأفعل".

ويأتي ذلك بعد أن كرر الرئيس الأمريكي السابق مزاعم كاذبة بأن انتخابات 2020 تم تزويرها، و رفض الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية، ثم انتقد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

وجاء اللقاء الجماهيري في الوقت الذي يواجه فيه ترامب لائحة اتهام في نيويورك، وتحقيقات في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 ، والتعامل مع الوثائق السرية في مقر إقامته في مار إيه لاغو والتهم المحتملة من التحقيق في الجهود المبذولة لإبطال نتيجة الانتخابات الرئاسية التي عقدت بولاية جورجيا في 2020، فيما قال ترامب، في تصريحات سابقة، إنه سيواصل حملته بغض النظر عن أي تهم جنائية يواجهها.