(CNN)-- كرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، في أول ظهور له على شبكة CNN منذ الحملة الرئاسية لعام 2016، مزاعم كاذبة بشأن تصرفاته خلال اقتحام الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وألقى ترامب، خلال اللقاء الجماهيري "تاون هول" بولاية نيو هامبشاير، الذي تديره كايتلان كولينز مذيعة برنامج "CNN This Morning" باللوم على رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي من بين آخرين، قائلاً إنهم "مخطئون بشأن الإخفاقات الأمنية".

وأضاف دونالد ترامب: "كانت إحدى المشاكل الكبرى أن نانسي بيلوسي وعمدة واشنطن لم يقوما بعملهما".

وزعم ترامب كذبا أنه دعا الحرس الوطني للتدخل ضد أعمال الشغب، ولكن كايتلان كولينز ردت عليه بأنه لم يفعل ذلك، وفقا لما قاله وزير الدفاع السابق كريس ميللر.

وقالت كولينز: "لكن وزير دفاعك بالإنابة كريس ميلر، في ذلك الوقت، قال إنك لم تعطِ أمرا رسميا لتدخل الحرس الوطني"، وأجاب ترامب: "عفوا، العكس تماما".

يذكر أن أنصار ترامب اقتحموا الكابيتول بينما أقر الكونغرس أن جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وكشفت لجنة في مجلس النواب التي حققت في الهجوم عن أدلة مثيرة على تصرفات ترامب قبل يوم اقتحام الكابيتول وخلاله، لا سيما الجهود المبذولة لاستخدام سلطات الحكومة لإلغاء الانتخابات.

وفي خطوة رمزية، أحالت اللجنة ترامب إلى وزارة العدل في أربع تهم جنائية على الأقل قبل أن تنتهي في نهاية عام 2022، قبل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب.