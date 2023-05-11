هل تعتقد أن بوتين مجرم حرب؟.. كيف رد ترامب

(CNN)-- لم يقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، ما إذا كان يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجرم حرب، وذلك خلال رده على أسئلة بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ترامب، خلال اللقاء الجماهيري "تاون هول" بولاية نيو هامبشاير، الذي تديره كايتلان كولينز مذيعة برنامج "CNN This Morning" إن "هذا شيء يجب مناقشته لاحقا".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: "إذا قلت إنه مجرم حرب، فسيكون من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق لوقف هذا الشيء، إذا كان مجرم حرب، فسوف يمسكه الناس ويعدمونه، وسيقاتل بقوة أكبر بكثير مما يقاتل في ظل الظروف الأخرى، هذا شيء ستتم مناقشته في وقت لاحق".

وذكر ترامب أنه يعتقد أن "بوتين أخطأ"، وعندما سئل عن مزيد من التوضيح، قال: "لم يكن ليقوم بذلك لو كنت رئيسا"، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، وذكر: "إذا كنت رئيسا، فسوف أكون قد حسمت تلك الحرب في يوم واحد، 24 ساعة".

وعندما سألته كايتلين بواسونو، الناخبة الجمهورية التي ستصوت لأول مرة في عام 2024، عما إذا كان يدعم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وكيف سيتعامل مع التهديد الذي يشكله الرئيس الروسي، قال إن "الحرب ما كانت لتحدث لو كان رئيسا"، وأضاف أنه سيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبوتين، وتابع: "لديهما نقاط ضعف وكلاهما يتمتع بنقاط قوة وفي غضون 24 ساعة ستتم تسوية الحرب، ستنتهي تماما."

ولم يجيب دونالد ترامب على سؤال عما إذا كان يريد روسيا أو أوكرانيا أن تفوز بالحرب، عندما سألته كايتلان كولينز، قال: "لا أفكر فيما يتعلق بالفوز والخسارة، أعتقد من ناحية تسوية الأمر لذا نتوقف عن قتل كل هؤلاء الناس".

عندما سألته كولينز للمرة الثانية عما إذا كان يريد فوز أوكرانيا أم لا؟، لم يرد ترامب بشكل مباشر، وبدلاً من ذلك قال إنه "يريد أن يوقف الجميع عن الموت".

وأضاف: "الروس والأوكرانيون، أريدهم أن يتوقفوا عن الموت، وسأفعل ذلك في غضون 24 ساعة"، وبعدما كررت كولينز سؤالها للمرة الثالثة، أجاب ترامب: "سأقول هذا: أريد أن تخصص أوروبا المزيد من الأموال"، ودعا أوروبا إلى "المساواة"، وقال "لديهم الكثير من المال".