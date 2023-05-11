نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ضغطت مذيعة شبكة CNN، كايتلان كولينز، على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسؤال حول من يريد أن يفوز بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وذلك في لقاء الأربعاء.

وفي رده على السؤال للمرة الأولى قال ترامب: "لا أفكر فيما يتعلق بالفوز والخسارة.. أنظر إلى الأمر من ناحية تسوية الوضع لوقف قتل كل هؤلاء الناس".

وعندما سألته كولينز للمرة الثانية عما إذا كان الرئيس السابق يريد فوز أوكرانيا أم لا، لم يرد ترامب بشكل مباشر، وبدلاً من ذلك قال إنه يريد "وقف موت الجميع"، حيث قال: "الروس والأوكرانيون، أريدهم أن يتوقفوا عن الموت.. وسأفعل ذلك في غضون 24 ساعة".

وضغطت كولينز على سؤالها للمرة الثالثة، فأجاب ترامب: "سأقول هذا: أريد أن تخصص أوروبا المزيد من الأموال"، ودعا أوروبا إلى "المساواة"، وقال "لديهم (الأوروبيون) الكثير من المال".