إيلون ماسك يكشف هوية الرئيسة التنفيذية لتويتر ويوضح دورها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رجل الأعمال، إيلون ماسك، تعيين ليندا ياكارينو، رئيسة تنفيذية لشركة تويتر، الجمعة، حسبما نشر عبر صفحته الرسمية على المنصة.

وقال ماسك في التغريدة: "أشعر بالحماس وأنا أرحب بليندا ياكارينو كرئيسة تنفيذية جديدة لتويتر".

وأردف الرجل الذي استحوذ على تويتر قائلا: "ستركز ليندا ياكارينو، بالمقام الأول على العمليات التجارية، في حين سأركز أنا على تصميم المنتج والتكنولوجيا الجديدة".

وتابع ماسك: "أتطلع إلى العمل مع ليندا لتحويل هذه المنصة إلى إكس، تطبيق كل شيء".

أعلن الملياردير ماسك، عن تعيين رئيسة تنفيذية جديدة للمنصة، وقال إنها سوف تبدأ عملها في خلال 6 أسابيع.