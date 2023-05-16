أكثر من 8 آلاف حدث خلال 2023.. ما الدول التي تشهد اشتباكات مسلحة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا يزال جزء كبير من العالم غارقًا في شكل من أشكال الصراع في عام 2023. وبلغت حصيلة الاشتباكات المسلحة التي شاركت فيها قوات الدولة أو الجماعات المتمردة لهذا العام، 8622 حدثًا، حسب قاعدة البيانات لمواقع الصراع المسلح ومشروع بيانات الأحداث (ACLED).

تظهر قاعدة البيانات تقارير الإبلاغ عن اشتباكات مسلحة شاركت فيها قوات الدولة أو الجماعات المتمردة في عام 2023، حتى 28 أبريل/ نيسان الماضي.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه تقديرات النزاعات والاشتباكات حول العالم والدول الأكثر تضررًا في أوائل عام 2023.