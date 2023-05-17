سلمان رشدي مؤلف "آيات شيطانية" يحذر: حرية النشر معرضة للخطر

(CNN)-- حذر سلمان رشدي، الروائي البريطاني الهندي الأصل مؤلف كتاب "آيات شيطانية" ، الثلاثاء، من أن حرية التعبير والنشر "معرضة للخطر"، وذلك في أول خطاب عام له منذ تعرضه لهجوم في أغسطس/ آب.

وقال رشدي في كلمة، عبر الفيديو في حفل توزيع جوائز الكتاب البريطاني: "من الواضح أن هناك أجزاء من العالم سادت فيها الرقابة لفترة طويلة: روسيا، الصين، وفي بعض النواحي، الهند أيضا، ولكن في دول الغرب، حتى وقت قريب، هناك كان مقياسا عادلا للحرية في مجال النشر".

وأضاف سلمان رشدي (75 عاما) الذي كان يرتدي نظارات تخفي أحد عيناه التي فقدت البصر إثر الهجوم: "الآن، وأنا جالس هنا في الولايات المتحدة، يجب أن ألقي نظرة على الهجوم الاستثنائي على المكتبات وكتب الأطفال في المدارس، الهجوم على فكرة المكتبات نفسها".

وكان المؤلف الشهير خضع، في أغسطس، لعملية جراحية طارئة بعد تعرضه للطعن عدة مرات قبل محاضرته المقررة في نيويورك.

وقال رشدي، الذي جلبت كتاباته تهديدات بالقتل على مدى عقود، الثلاثاء، إنه "من المثير للقلق رؤية الناشرين وهم يحاولون إعادة صياغة أعمال الأمس في ضوء مواقف اليوم"، وأضاف: "يجب أن أقول إن فكرة إمكانية جعل جيمس بوند صحيحا من المنظور السياسي هي فكرة كوميدية".

وتابع: "أعتقد أنه يجب مقاومة ذلك، يجب أن تأتي الكتب إلينا وفقا لزمنها"، وتابع: "إذا كان من الصعب استيعاب ذلك، فلا تقرأه، اقرأ كتابا آخر".

يذكر أن سلمان رشدي قدم العديد من المؤلفات كان من أبرازها "أطفال منتصف الليل"، و"آيات شيطانية"، و"شاليمار المهرج"، و"العار".