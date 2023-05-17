إيلون ماسك: سأقول ما أريد أن أقوله حتى لو كان ذلك يعني خسارة المال

(CNN)-- قال الملياردير إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر" والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، الثلاثاء، إنه "لا يهتم" إذا كانت تغريداته المثيرة للجدل قد أثارت غضب مساهمي تسلا أو معلني "تويتر".

وأضاف ماسك، في مقابلة مع شبكة CNBC، بعد اجتماع مع المساهمين في "تسلا": "سأقول ما أريد أن أقوله، وإذا كانت نتيجة ذلك هي خسارة المال، فليكن".

وغالبا ما قام ماسك بتغريد "تعليقات تحريضية"، بما في ذلك تلك التي تدعم نظريات المؤامرة.

وشهد تويتر انخفاضا حادا في عائدات الإعلانات منذ أن تولى ماسك الشركة العام الماضي.

وفي يوم الجمعة، أعلن إيلون ماسك، تعيين ليندا ياكارينو، رئيسة تنفيذية لشركة تويتر، وقال ماسك في التغريدة: "أشعر بالحماس، وأنا أرحب بليندا ياكارينو كرئيسة تنفيذية جديدة لتويتر".

وأضاف: "ستركز ليندا ياكارينو، بالمقام الأول على العمليات التجارية، في حين سأركز أنا على تصميم المنتج والتكنولوجيا الجديدة".

وتابع: "أتطلع إلى العمل مع ليندا لتحويل هذه المنصة إلى إكس، تطبيق كل شيء".

يذكر أن ماسك أعلن من قبل أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، ولكن فقط عندما يجد خلفا له، وذلك بعدما طرح استطلاعا بشأن بقاءه في منصبه وصوت فيه ملايين المستخدمين لصالح تنحيه.

وقال الملياردير، في تغريدة سابقة، إنه بعد تقديم الاستقالة قد يستمر في ممارسة تأثير كبير على عملية صنع القرار في تويتر.