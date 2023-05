(CNN)-- حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، إريك شميدت، الثلاثاء، من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مزيفة، ودعا وسائل التواصل الاجتماعي إلى وضع قواعد "أكثر صرامة" بشأن استخدام محتوى الذكاء الاصطناعي.

وقال شميدت، في حديثه خلال برنامج First Move إلى جوليا تشاتيرلي من شبكة CNN: "يجب أن يستعد النظام بأكمله لهجوم من الصور غير الأخلاقية أو غير القانونية أو المتلاعبة"، وأضاف أن "شركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي بحاجة إلى ضبط هذا الأمر، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الحكومة بحاجة إلى التنظيم".

وبعد مغادرته غوغل، كتب إريك شميدت كتابا في عام 2021 بعنوان The Age of AI: And Our Human Future مع هنري كيسنجر وعالم الكمبيوتر دانييل هوتنلوشير، وشارك في كتابة مقال نشر في مجلة "أتلانتيك" في وقت سابق من هذا الشهر بعنوان "الذكاء الاصطناعي على وشك جعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر سمية".

وطالب شميدت بوضع قواعد جديدة حول كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للذكاء الاصطناعي- بما في ذلك قبول عضوية جميع المستخدمين، ووضع علامة على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتوفير شفافية أكبر للبيانات، وجعل المنصات الاجتماعية مسؤولة عن بعض المحتوى الذي تروج له.

وأوضح إريك شميدت: "نحن لا نقترح بأي حال من الأحوال فرض قيودا على حرية التعبير، ما نقوله هو أنه يجب أن يكون كلاما بشريا، أنا أؤيد حرية التعبير للبشر وليس الروبوتات"، كما أشاد شميت بالفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي، قائلا إن الناس "يستخدمون هذه التقنيات لتقديم حلول للمشاكل التي أفسدت البشرية لعقود وسنوات وقرون".

وأضاف أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الرعاية الطبية والتعليم وجعل الناس أكثر ذكاء على مستوى العالم، ولكن العالم عليه فقط "مراقبة الجوانب السلبية" للذكاء الاصطناعي.