نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— علق جون بولتون، مستشار الأمن القومي بإدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وادعاء الأخيرة أنه سينهي الحرب الروسية الأوكرانية في غضون 24 ساعة، مقدما نظرة ثاقبة لعلاقات ترامب مع القادة الأجانب.

وقال بولتون في مقابلة مع CNN: "هذه الإجابات تظهر لماذا دونالد ترامب لا يصلح لكي يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد شخص عقلاني يؤمن أن بإمكانه اقناع الأوكرانيين والروس بحل خلال 24 ساعة".

وتابع بولتون قائلا: "حقيقة أنه (ترامب) قال إنه لا يفكر من ناحية من الفوز والخسارة يظهر جليا أنه بعيد كل البعد عما تهدف له الحرب وما هي التداعيات للعدوان الروسي ضد أوكرانيا وعلى العالم.."

وأضاف: "ترامب لديه هذا الانطباع بأن القادة الدوليين وخصوصا المنافسين ينظرون له بمكانة رفيعة وأن لديه علاقة جيدة مع شي جينبيغ (رئيس الصين) وفلاديمير بوتين (رئيس روسيا) وكيم جونغ اون (زعيم كوريا الشمالية)، والحقيقة عكس ذلك تماما، كنت موجودا في تلك الغرف معه عندما قابل هؤلاء الزعماء واعتقد أنه يظنون أنه أحمق مثير للضحك".