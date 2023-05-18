"طباخ بوتين" ينتقد القيادة العسكرية الروسية مجددا بسبب معركة باخموت

(CNN)-- جدد يفغيني بريغوزين رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، الشهير بلقب طباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، انتقاداته للقيادة العسكرية الروسية بسبب انسحاب المظليين الروس من القتال في مدينة باخموت الأوكرانية التي لا يزال يسيطر عليها الجيش الأوكراني، وأعلن أن مقاتليه تقدموا بنحو 260 مترا في المدينة.

وقال بريغوجين، عبر تلغرام: "لقد تقدمت قوات فاغنر أكثر من 260 مترا في باخموت، والعدو يحتل الآن 1.85 كيلومترا من الأراضي، ويقاوم بشرسة، وتقاتل قواته في كل منزل، وكل متر مربع من الأرض، على الرغم من حقيقة أن العدو لا يحتل سوى نسبة ضئيلة من الأراضي".

لكن بريغوجين أضاف أنه لم يكن من الممكن تطويق المواقع الأوكرانية المتبقية بسبب انسحاب المظليين الروس مؤخرًا إلى ما أسماه ساخرا إلى "خط أكثر تفضيلا"، وقال: "في الحقيقة ما حدث اتخذ المظليين الروس خط أكثر تفضيلا نتيجة لهجوم العدو بالقرب من باخموت".

وأضاف في إشارة إلى رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف إن "الانسحاب الفوري لغيراسيموف لا يسمح بتطويق باخموت لكننا نتقدم".

يذكر أن رئيس مجموعة "فاغنر" على خلاف مع وزارة الدفاع الروسية بشأن تكتيكاتها في الحرب.