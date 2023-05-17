جنرال أمريكي متقاعد يتحدث عن السبب الذي قد يجعل باخموت بمثابة هزيمة رمزية لروسيا

(CNN)-- أظهرت صور الأقمار الصناعية حجم الأضرار التي لحقت بمدينة باخموت في شرقي أوكرانيا، التي تضررت بشدة خلال العام الماضي.

وقدمت نائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، تقييم كييف الأربعاء للوضع على الأرض، قائلة إن القوات الأوكرانية تحتفظ بمناطق كبيرة حول باخموت تدعي أنها استردتها من القوات الروسية.

وأشارت المسؤولة إلى أن “ما يقرب من 20 كيلومترًا مربعًا” من المناطق المحررة في الضواحي لم تفقد، وأن “القتال العنيف” مستمر حول المدينة، مع تقدم القوات الأوكرانية في بعض المناطق.

كما اعترفت بأن القوات الروسية "تتقدم بعض الشيء" كذلك.

تم تقديم الصور أولاً إلى شبكة CNN بواسطة شركة ماكسار تكنولوجيز المتخصصة في مجال تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

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تصوير: Satellite image ©2023 Maxar Technologies

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تصوير: Satellite image ©2023 Maxar Technologies

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تصوير: Satellite image ©2023 Maxar Technologies



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