ردة فعل امرأة أمام بايدن لحظة تقليدها وساما تشعل ضجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل امرأة لحظة تسليمها ميدالية من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ويبرز نشطاء المرأة التي ترتدي الملابس السوداء بعد تسلمها الميدالية حيث تظهر بنظرة غير راضية محدقة إلى يمينها بعد مرور الرئيس بايدن، الأمر الذي أشعل التفاعل.

وكان الرئيس الأمريكي قد منح وسام الشجاعة (Medal of Valor) لـ15 ضابطا بما في ذلك ضابطان توفيا أثناء أداء الواجب، خلال حفل أقيم في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض.

ويذكر أن ميدالية الشجاعة تُمنح لضباط السلامة العامة الذين أظهروا شجاعة استثنائية، بصرف النظر عن سلامتهم الشخصية، في محاولة لإنقاذ أو حماية الآخرين من الأذى.

وكان البيت الأبيض قد نشر صورا من الحدث في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.