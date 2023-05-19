(CNN)-- كشف مسؤولون في الكونغرس والإدارة الأمريكية، لشبكة CNN، عن ارتكاب خطأ محاسبيا في تقييم قيمة الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا حتى الآن، مما أدى إلى إضافة 3 مليارات دولار إلى المساعدات، وهو مبلغ من المرجح أن يخفف من حاجة الكونغرس لتمرير حزمة مساعدة إضافية قبل نهاية السنة المالية في سبتمبر/ أيلول.

وقالت المصادر إن الخطأ، الذي أطلع عليه المشرعون وموظفو الكونغرس، الخميس، أثار الإحباط لدى الجمهوريين في لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بمجلس النواب، وأنهم يعتقدون أن الخطأ قلل من مقدار الدعم الأمريكي الذي ذهب إلى أوكرانيا حتى الهجوم المضاد.

ووفقا لبيان أصدره رئيس لجنة الشؤون الخارجية مايكل ماكول وكذلك رئيس لجنة القوات المسلحة بالمجلس مايك روجرز، فإن معرفة الكونغرس، يوم الخميس، بالخطأ الذي تم اكتشافه قبل شهرين "يعتبر مشكلة كبيرة على أقل تقدير".

وأضاف البيان أن على الإدارة الأمريكية أن "تعوض عن هذا الوقت الثمين الضائع باستخدام هذه الأموال لتزويد أوكرانيا بالأنظمة الصاروخية والذخائر العنقودية التي تحتاجها لشن الهجوم المضاد والفوز بالحرب".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت، قبل ظهور هذه المعلومات الجديدة إنه كان هناك ما يزيد قليلا عن 2.3 مليار دولار متاحة لتقديم مساعدات لأوكرانيا، ولكن بعد اكتشاف الخطأ أصبح هناك حوالي 5.3 مليار دولار، وهو مبلغ يعد أكبر من أي حزمة مساعدات مقدمة إلى أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد أن أخبر البيت الأبيض، شبكة CNN، أنه لا يخطط حاليا لطلب تمويل جديد من الكونغرس قبل نهاية السنة المالية في نهاية سبتمبر، الأمر الذي أثار غضب مسؤولي الإدارة ضد بعض المشرعين وموظفي الكونغرس الذين شعروا بالقلق من أن الأموال قد تنفد بحلول منتصف الصيف.

ولكن قالت مصادر في الكونغرس إنهم أصبحوا أقل قلقا بشأن الحاجة العاجلة إلى حزمة تمويل جديدة لأوكرانيا، وذلك بعد اكتشاف هذا المبلغ.

وأوضح مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن الخطأ الحسابي حدث لأنه عندما نقلت الولايات المتحدة أسلحة إلى أوكرانيا، استخدموا قيمة الاستبدال بدلا من قيمة السلاح الفعلي، وأدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة كل حزمة، لأن الأسلحة الجديدة تكلف أكثر من الأسلحة القديمة، وأدى إلى افتراض خاطئ بأنه تم استخدام المزيد من الأموال.

وكانت الولايات المتحدة قاومت طلبات أوكرانيا المتعلقة بمنحها النظام الصاروخي ATACMS - الذي يمكن أن تصل صواريخ إلى أهداف على بعد أكثر من 185 ميلا لأن الصواريخ عددها محدود، ولأن واشنطن تخشى أن تعتبرها روسيا "استفزازية"، كما قاومت الولايات المتحدة أيضا إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لأن واشنطن تعتقد أن هناك الكثير من الجوانب السلبية لاستخدام تلك الذخائر بسبب الخطر الكبير الذي تشكله على المدنيين.