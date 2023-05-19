القبض على سائق سيارة اصطدم بإحدى بوابات الفاتيكان

(CNN)-- أعلن الفاتيكان، الخميس، في بيان، إلقاء القبض على سائق سيارة اصطدم بإحدى البوابات، وأضاف البيان أن الرجل (40 عاما) كان "يعاني من حالة نفسية خطيرة"، وفقا لتقييم الطبيب.

وتابع البيان: "بعد الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن اقتراب سيارة بسرعة عالية من مدخل الفاتيكان، واصطدمت بالبوابة".

ولفت البيان إلى أن "سائق السيارة كان قد مُنع من الدخول دون إذن، ولكنه عادت بالسيارة في محاولة للدخول، ولكن أحد حراس الأمن أطلق النار على الإطارات الأمامية للسيارة، فيما أغلق الحراس البوابة، التي تسمح بالوصول إلى الجزء الخلفي من كنيسة القديس بطرس وحدائق الفاتيكان وسانتا مارتا"، بحسب موقع "الفاتيكان نيوز".