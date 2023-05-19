(CNN)-- ظهر الكاتب سلمان رشدي، الذي نجا من هجوم طعن العام الماضي، بشكل علني نادر في حفل PEN America Gala ليلة الخميس في مدينة نيويورك لتلقي جائزة.

Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for PEN America

وتحدث رشدي خلال الحفل الذي أقامته مجموعة المناصرة الأدبية وحرية التعبير: "من الجيد أن أعود، بدلاً من عدم العودة، والذي كان أيضًا خيارًا، أنا سعيد جدًا لأن النرد تدحرج بهذه الطريقة".

وأضاف رشدي: "نحن جميعًا أمضينا الكثير من حياتنا في القتال نيابة عن الكتّاب في بلدان أخرى"، مضيفا: "الليلة، ندرك شجاعة كاتب إيراني، وقد فعلنا ذلك مرارًا وتكرارًا (مع) كتّاب من جميع أنحاء العالم، لكن في الوقت الحالي، نواجه مشكلة في هذا البلد (إيران)".

Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for PEN America)

وتسلم رشدي جائزة شجاعة حرية التعبير "نيابة عن أولئك الذين جاؤوا لإنقاذي وأنقذوا حياتي" على حد تعبيره.

وظهر سلمان رشدي البالغ من العمر 75 عاما مرتديا نظارات تخفي إحدى عينيه التي فقدت البصر إثر الهجوم، حيث خضع بعده لعملية جراحية طارئة إثر تعرضه للطعن عدة مرات قبل محاضرته المقررة في نيويورك.

Credit: Bryan Bedder/Getty Images for PEN America

ويذكر أن سلمان رشدي قدم العديد من المؤلفات كان من أبرزها "أطفال منتصف الليل"، و"آيات شيطانية"، و"شاليمار المهرج"، و"العار".