بريطانيا تحظر الألماس الروسي بسبب غزو أوكرانيا

(CNN)-- أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، أنها ستحظر استيراد الألماس الروسي، كجزء من عقوباتها ضد موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في بيان، إن واردات النحاس والألمنيوم والنيكل من أصل روسي ستحظر أيضا بموجب التشريع الذي سيتم تطبيقه في وقت لاحق من هذا العام.

وبلغت قيمة صادرات الألماس الروسي 4 مليارات دولار في عام 2021، وفقا للحكومة البريطانية.

ووفقا للبيان، تعتزم بريطانيا، إلى جانب تلك الإجراءات، فرض عقوبات جديدة تستهدف 86 شخصا وشركة من المجمع الصناعي العسكري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنهم "يدعمون الكرملين في تقويض تأثير العقوبات المفروضة على روسيا".

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن تلك "العقوبات توضح أن مجموعة السبع ستظل موحدة في مواجهة التهديد من قبل روسيا، وثابتة في دعم أوكرانيا".

يذكر أن بريطانيا فرضت، حتى الآن، عقوبات على أكثر من 1500 فرد وكيان تابعين لروسيا، وجمدت أكثر من 18 مليار جنيه إسترليني (22.3 مليار دولار) من الأصول الروسية في المملكة المتحدة.

وتأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي يلتقي فيه سوناك بالزعماء في اليوم الأول من قمة مجموعة السبع في هيروشيما.

وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في هيروشيما إن الاتحاد الأوروبي سيقيد تجارة الألماس الروسي.

وأضاف ميشيل على هامش قمة مجموعة السبع: "الألماس الروسي لن يدوم إلى الأبد"، وتابع أن الاتحاد الأوروبي سيواصل جهوده لقطع الإمدادات الحيوية عن روسيا.

وكانت شبكة CNN ذكرت، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي "واثق" من أن خطة بشأن فرض عقوبات على الألماس الروسي سيتم وضعها موضع التنفيذ في اجتماع مجموعة السبع.

وأكد ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تزويد أوكرانيا بـ"المزيد من الأسلحة والذخيرة بشكل أسرع لأنها ضرورية للهجوم المضاد"، وقال إن الاتحاد سيحث الصين على "الضغط على روسيا لوقف عدوانها العسكري ضد أوكرانيا".