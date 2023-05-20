قادة مجموعة السبع يركزون على مواجهة "الإكراه" من الصين وروسيا

(CNN)-- تعهد زعماء مجموعة السبع "G7" المجتمعين في اليابان على "مواجهة الإكراه الاقتصادي" في تحذير مبطن نوعا ما تجاه الصين، في الوقت الذي كانوا يستهدفون روسيا بشكل مباشر بعد غزوها لأوكرانيا.

وتهدف محادثات مجموعة السبع في هيروشيما (اليابان) إلى إيجاد أرضية مشتركة حول مجموعة من القضايا العالمية، بما في ذلك كيفية مواجهة الإصرار العسكري والاقتصادي المتزايد لبكين، فضلاً عن الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ولا تزال الخلافات قائمة بين الولايات المتحدة وأوروبا في كيفية إدارة علاقاتهما المشحونة بشكل متزايد مع الصين التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن القادة انتقدوا في بيان مشترك، السبت، ما وصفوه "بالزيادة المقلقة في حوادث الإكراه الاقتصادي التي تسعى إلى استغلال نقاط الضعف والتبعيات الاقتصادية".

ولا تزال روسيا محور التركيز الرئيسي في اجتماع نهاية هذا الأسبوع، والذي شهد لحظات دراماتيكية مع وصول الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي لليابان حيث من المتوقع أن يلقي كلمة أمام القادة، الأحد.

ويؤكد حضور زيلينسكي الحاجة الملحة للحفاظ على الوحدة الغربية في مواجهة العدوان الروسي، في حين تبرز مخاوف متزايدة من أن الدعم السياسي لأوكرانيا قد يتضاءل، مما يضفي إلحاحا على النداءات التي يوجهها زيلينسكي ومطالباته بالحصول على أسلحة أكثر تقدمًا وتشديد العقوبات على موسكو.