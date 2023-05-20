(CNN) -- قال مسؤولون أمريكيون، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات خلال قمة مجموعة السبع التي تعقد في اليابان.

وأضاف المسؤولون أن حزمة المساعدات الجديدة، التي تبلغ قيمتها 375 مليون دولار، من المرجح أن تشمل مدفعية وذخيرة وقاذفات صواريخ جديدة.

وكان من المتوقع أن يكشف بايدن النقاب عن حزمة المساعدات بعد أن سمع عنها زعماء العالم من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال مسؤولون في وقت سابق إنه سيحضر القمة شخصيا.

وبدا حضور زيلينسكي القمة بصفة شخصية غير مؤكد حتى صباح يوم السبت، تارك الباب مفتوحا أمام إمكانية انضمامه في النهاية افتراضيا فقط.

وقال مسؤول أوكراني، يوم الجمعة، عبر تلفزيون بلاده أن مشاركة زيلينسكي الشخصية "مهمة للغاية"، ولكن الطبيعة الحساسة لترتيباته الأمنية تعني أن المسؤولين حذرين من الإعلان بالضبط كيف سيشارك في القمة.

ومن المرجح أن يواصل زيلينسكي مناشداته للحصول على أسلحة أكثر تقدما وفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.

وفي غضون ذلك، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حضور الرئيس الأوكراني في القمة، وقال سوليفان، للصحفيين في هيروشيما صباح السبت بالتوقيت المحلي، إن بايدن سيجتمع مع نظيره الأوكراني.

ولم يقدم سوليفان تفاصيل عن سفر زيلينسكي إلى اليابان، لكنه قال إن الولايات المتحدة "ليست الدولة التي نقلته إلى هنا".