بوتين: الغرب يحاول تقسيم روسيا إلى دول عرقية

(CNN) -- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن "الغرب يحاول بنشاط بث التفرقة بين المجموعات العرقية المختلفة التي تعيش في روسيا، وتقسيم البلاد إلى دول متعددة"، حسب تعبيره.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع لمجلس العلاقات بين الأعراق في جنوب روسيا: "الهجمات على تاريخنا وثقافتنا وقيمنا الروحية لا تتوقف، إلى جانب بث التفرقة بين شعوب بلادنا".

وتابع: "نحن نرى ما هو الضغط الخارجي العدواني الذي يُمارس الآن على روسيا ومجتمعنا بأسره، إن الترسانة بالكامل تقريبا موجهة ضدنا اقتصادية وعسكرية وسياسية وإعلامية، وتم نشر أقوى دعاية مناهضة لروسيا ".

وقال الرئيس الروسي: "لقد قرر خصومنا أن تعدد الجنسيات في روسيا هو نقطة ضعفنا، وهم يبذلون قصارى جهدهم لتقسيمها".

وذكر بوتين، خلال الاجتماع، أن معارضي روسيا أرادوا "تقسيمها إلى عشرات التشكيلات الصغيرة، من أجل إخضاعهم بعد ذلك لإرادتهم، واستخدامها لمصلحتهم الخاصة"، وذكر أن تلك الفكرة "انطلقت من سوء فهم أن التنوع الثقافي والوطني لروسيا هو نقطة ضعفنا، لكن الحياة أظهرت أنه عكس ذلك، إنه مصدر قوتنا ".

يذكر أن عدد سكان روسيا يبلغ حوالي 141.7 مليون نسمة، ويشمل أكثر من 100 مجموعة عرقية.