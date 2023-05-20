روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

(CNN) -- أصدرت وزارة الداخلية الروسية، الجمعة، مذكرة توقيف بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي أصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، أصدرت في مارس / آذار مذكرة "باعتقال" بوتين ومفوضة حقوق الأطفال في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا لاتهامهما بترحيل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا.

وكانت موسكو رفضت مذكرة التوقيف قائلة إن المحكمة "لا معنى لها لروسيا، بما في ذلك من ناحية وجهة النظر القانونية"، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن "روسيا ليست عضوا في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتحمل أي التزامات بموجبه".

وأضافت: "لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة، وستكون المذكرات المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".

وبعد أيام قليلة، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية وكريم خان.