وفاة "غامضة" لمسؤول روسي على متن طائرة

(CNN)-- توفي، السبت، نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي بيوتر كوتشرينكو، الذي كان على متن طائرة، لأسباب غير معروفة حتى الآن.

وقالت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن "كوتشيرينكو كان يشعر بالمرض أثناء وجوده على متن طائرة مع وفد روسي كان عائدا من رحلة عمل إلى كوبا".

وأضافت: "الطائرة هبطت في مدينة مينيرالني فودي، وحاول الأطباء مساعدته ولكنهم لم ينجحوا في إنقاذه".

وقدمت الوزارة تعازيها لأسرته وأصدقائه.

وقالت عائلة كوتشرينكو إن وفاته "ربما كانت بسبب مرض في القلب، لكن سيتم إجراء فحص طبي للجثة، الأربعاء"، بحسب القناة الحكومية "زفيزدا".

وذكر الصحفي رومان سوبر، عبر تلغرام، أنه تحدث مع كوتشيرينكو "منذ أيام" قبل مغادرته روسيا حيث قال كوتشرينكو إنه يخشى على سلامته.

يذكر أن روسيا شهدت سلسلة من الوفيات الغامضة بين كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين، فقد توفي العميد السابق لمعهد موسكو للطيران (MAI) أناتولي جيراشينكو "في حادث"، خلال سبتمبر/ أيلول، وفقا لبيان صادر عن المعهد.

وكان جيراشينكو شغل منصب رئيس المعهد من عام 2007 إلى عام 2015.