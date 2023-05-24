جماعة روسية معارضة لبوتين: نهدف إلى التحرير الكامل لروسيا

(CNN)-- قالت جماعة "فيلق الحرية لروسيا" المعارضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي زعمت أنها قامت بالتوغل من أوكرانيا إلى منطقة بيلغورود الروسية، إن هدفها هو "التحرير الكامل لروسيا".

وأضافت الجماعة في منشور على تلغرام: "كان الغرض من عملية حفظ السلام في منطقة بيلغورود هو إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين روسيا وأوكرانيا، لتدمير قوات الأمن التي تخدم نظام بوتين ولنظهر أمام روسيا أنه من الممكن خلق جيوب للمقاومة والقتال بنجاح ضد نظام بوتين"، وأضافت: "لقد تم تحقيق أهداف العملية بنجاح".

وزعمت الجماعة أنها دمرت شركة بنادق آلية تابعة للجيش الروسي، الثلاثاء، وهو ادعاء لم تتحقق منه شبكة CNN.

ونشر "فيلق المتطوعين الروسي"، وهي جماعة روسية ثانية مناهضة لبوتين وزعمت أيضا أنها شاركت في شن هجمات عبر الحدود الروسية، مقاطع فيديو على تلغرام، الثلاثاء، تظهر مقاتليها داخل منطقة بيلغورود.

ولا تستطيع CNN التحقق من وقت تصوير مقاطع الفيديو هذه، لكنها حددت موقعها الجغرافي في منطقة بيلغورود.