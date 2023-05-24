"طباخ بوتين": القوات الروسية ليست مستعدة لمحاربة الأوكرانيين

(CNN)-- قال يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، الشهير بلقب طباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن رجاله "هم أقوى المقاتلين"، لكنه أقر بأن الجيش الأوكراني "خاض معركة شرسة، لا سيما في مدينة باخموت".

وأضاف بريغوجين، في مقابلة مع المدون المؤيد لروسيا كونستانتين دولجوف: "الآن يمكنني الحكم على فاغنر وفقا لتجربتي الخاصة، وأنا أعرف كيف تقاتل دول مختلفة، اليوم فاغنر تعتبر أفضل جيش في العالم، وأعتقد أن الأوكرانيين اليوم هم أحد أقوى الجيوش في العالم".

كانت فاغنر زعمت، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنها استولت على جميع الأراضي التي كانت تخطط للاستيلاء عليها، وستغادر خط المواجهة في شرق أوكرانيا يوم الخميس، تاركة القتال لوزارة الدفاع الروسية.

لكن يفغيني بريغوجين قال، الثلاثاء، إن الأوكرانيين "منظمون للغاية ومدربون تدريبا عاليا وذكائهم على أعلى مستوى، ويمكنهم تشغيل أي نظام عسكري بنفس النجاح، سواء السوفيتي أو الناتو".

وبشكل منفصل، عندما سئل عن التوغلات الأخيرة عبر الحدود في بيلغورود التي زعم روس مناهضون لبوتين القيام بها، قال بريغوزين إن "مجموعات المتطوعين الروسية تدخل بلا خجل منطقة بيلغورود، وأن قوات الدفاع الروسية ليست مستعدة على الإطلاق لمقاومتها بأي شكل".

وأضاف: "أين الضمان لن يكونوا في موسكو غدا؟ حتى الآن لا أحد يهتم بمواطني منطقة بيلغورود".

ونأت أوكرانيا بنفسها عن تصرفات المنشقين الروس بشأن بيلغورود.

وبثت وزارة الدفاع الروسية فيديو لما وصفته بضربات ضد مقاتلين يُزعم أنهم عبروا الحدود من أوكرانيا.

وزعم بريغوزين، في المقابلة، أن روسيا لم تحقق نجاحا كبيرا في أحد أهدافها المتمثلة في "نزع السلاح من أوكرانيا".

وقال: "في بداية العملية العسكرية الخاصة، كان لديهم (الأوكرانيون) ، على سبيل المثال 500 دبابة والآن لديهم 5000 دبابة، وإذا كان هناك 20000 شخص فقط يعرفون كيفية القتال في ذلك الوقت ، فهناك الآن 400000 شخص يعرفون كيفية القتال، فكيف نزعنا سلاحها (أوكرانيا)؟ يبدو أننا فعلنا العكس ، لقد عسكرناها".

وأضاف أن "على روسيا أن تستمر في الاستعداد لحرب صعبة للغاية ولكي تنجح، يجب عليها إعلان الأحكام العرفية وموجة جديدة من التعبئة"، وأضاف أن أكثر من 10 آلاف من جنود فاغنر قتلوا في معركة باخموت.

يذكر أن بريغوزين انتقد القيادة العسكرية الروسية عدة مرات في الماضي، بما في ذلك في وقت سابق من هذا الشهر عندما ألقى باللوم على القادة الروس بشأن مقتل "عشرات الآلاف" من فاغنر لأنهم لم يكن لديهم ما يكفي من الذخيرة.