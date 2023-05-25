حاكم فلوريدا رون ديسانتيس يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024

(CNN)-- أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، الأربعاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024، وقال إنه يهدف إلى "قيادة عودة أمريكا العظمى".

وأضاف ديسانتيس، في فيديو نشره عبر تويتر: "حدودنا أصبحت كارثة، والجريمة تغزو مدننا، والحكومة الفيدرالية تجعل من الصعب على العائلات تغطية نفقاتهم. والرئيس يتعثر".

وتابع حاكم ولاية فلوريدا: "لكن النجاح ممكن، والحرية تستحق النضال من أجلها"، وأردف: "يجب إعادة إحياء أمريكا، نحن بحاجة إلى الشجاعة للقيادة والقوة للفوز"، وأعلن أنه يرشح نفسه لمنصب الرئيس لـ"قيادة عودة أمريكا العظمى".