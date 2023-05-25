بوتين ينتقد "التدخل الوحشي" لبعض الدول في الشؤون الداخلية للآخرين

(CNN)-- أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، عن قلقه بشأن الدول التي تحاول"فرض هيمنتها وقواعدها على الآخرين مع تجاهل سيادة البلدان الأخرى، ومصالحها الوطنية وتقاليدها".

وقال بوتين، في خطاب بالفيديو أمام مؤتمر دولي للأمن، إن "الوضع الدولي غير مستقر بشكل متزايد مع تصاعد التوترات في مناطق الصراع الحالية، وظهور مناطق جديدة".

وأضاف: "تنبع هذه الحالة من رغبة الدول والجمعيات الفردية في الحفاظ على هيمنتها وفرض قواعدها مع التجاهل التام لسيادة الدول الأخرى ومصالحها وتقاليدها الوطنية".

كما طرح الرئيس الروسي نماذج لهذا السلوك مثل "بناء القدرات العسكرية، والتدخل في الشؤون الداخلية، ومحاولات تأمين مزايا أحادية الجانب من الأزمات".

وقال: "كل ذلك يسير جنبا إلى جنب مع بناء القدرات العسكرية والتدخل الوحشي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فضلا عن محاولات الحصول على مزايا أحادية الجانب من أزمات الطاقة والغذاء التي أثارتها عدد من الدول الغربية".

ولم يحدد بوتين البلدان المعينة التي كان يشير إليها، لكنه أشاد بعلاقات روسيا مع دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية التي قال إن موسكو لها "علاقات تاريخية قوية وودية وقائمة على الثقة بها وستعمل من أجل تحصينهم بكل طريقة ممكنة".