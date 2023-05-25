(CNN)-- خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، الشعب الإيراني، حيث طرح سؤالا على الإيرانيين: "لماذا تريدون أن تكونوا متواطئين مع الإرهاب الروسي؟.. لماذا أنتم إلى جانب الدولة الشريرة؟".

وكان زيلينسكي يشير في السؤال، الذي طرحه خلال خطابه الليلي، إلى المسيرات "شاهد" الإيرانية الصنع التي باعتها إيران لروسيا واستخدمتها ضد أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني إن جنود بلاده أسقطوا 900 طائرة بدون طيار حتى الآن وحوالي 1160 منها تم استخدامها ضد أوكرانيا، وذكر أنه بينما تعلمت القوات المسلحة الأوكرانية إسقاط معظم الطائرات بدون طيار، لا يزال هناك البعض منهم ينجح في إصابة أهدافهم.

وقال: "أود أن أخاطب الشعب الإيراني مباشرة، الجميع.. المجتمع، العلماء الإيرانيون، كل عائلة إيرانية، هؤلاء الأشخاص القادرين على التأثير في قرارات الدولة في إيران.. سؤال بسيط: لماذا تريد أن تكون متواطئا مع الإرهاب الروسي؟ لماذا أنتم إلى جانب الدولة الشريرة؟".

وأضاف: "لماذا ترتكب إيران مثل هذه الجرائم التي تبعث على السخرية؟ بأيدي روسيا ولكن بأيديكم أسلحتكم، ماذا تحصلون من هذا أنتم أهل طهران أو شيراز أو أي مدينة أخرى في بلدكم؟ لسوء الحظ، مزيد من العزلة عن العالم، والمزيد من المشاكل" ، وتابع: "العالم والشعب الإيراني يشهدان ما يحدث، ولا يمكن إنكار دعم الشر".