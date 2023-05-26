رئيس بيلاروسيا يعلن بدء روسيا عملية نقل الأسلحة النووية إلى بلاده

(CNN)-- أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الخميس، أن روسيا بدأت عملية نقل بعض الأسلحة النووية التكتيكية من روسيا إلى بلاده.

وقال لوكاشينكو: "كان من الضروري تجهيز مواقع التخزين وما إلى ذلك، ولقد فعلنا كل هذا، ولذلك بدأت حركة الأسلحة النووية"، وفقا لوكالة الأنباء البيلاروسية.

ووعد الرئيس البيلاروسي بتوفير قواعد الأمان والسلامة لتلك الأسلحة، قائلا: "لا قلق بشأن الأسلحة النووية، نحن مسؤولون عن هذا، هذه قضايا خطيرة، كل شيء سيكون على ما يرام هنا ".

ويأتي هذا بعد توقيع موسكو ومينسك على اتفاقية لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، أحد جيران روسيا وحلفائها الأكثر ولاء.

وأثار لوكاشينكو احتمال أن ترسل روسيا أسلحة نووية استراتيجية إلى بلاده خلال خطاب ألقاه في مارس/ آذار، بينما زعم دون تقديم أدلة أن الدول الغربية "تستعد لغزو بيلاروسيا وتدميرها".