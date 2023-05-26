رئيس بيلاروسيا يعلن بدء روسيا عملية نقل الأسلحة النووية إلى بلاده

العالم
نشر
دقيقة قراءة
رئيس بيلاروسيا يعلن بدء روسيا عملية نقل الأسلحة النووية إلى بلاده
صورة أرشيفية للقاء سابق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكوCredit: VLADIMIR SMIRNOV/SPUTNIK/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الخميس، أن روسيا بدأت عملية نقل بعض الأسلحة النووية التكتيكية من روسيا إلى بلاده.

قد يهمك أيضاً

بيلاروسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لغزو غربي عبر بولندا

وقال لوكاشينكو: "كان من الضروري تجهيز مواقع التخزين وما إلى ذلك، ولقد فعلنا كل هذا، ولذلك بدأت حركة الأسلحة النووية"، وفقا لوكالة الأنباء البيلاروسية.

ووعد الرئيس البيلاروسي بتوفير قواعد الأمان والسلامة لتلك الأسلحة، قائلا: "لا قلق بشأن الأسلحة النووية، نحن مسؤولون عن هذا، هذه قضايا خطيرة، كل شيء سيكون على ما يرام هنا ".

ويأتي هذا بعد توقيع موسكو ومينسك على اتفاقية لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، أحد جيران روسيا وحلفائها الأكثر ولاء.

وأثار لوكاشينكو احتمال أن ترسل روسيا أسلحة نووية استراتيجية إلى بلاده خلال خطاب ألقاه في مارس/ آذار، بينما زعم دون تقديم أدلة أن الدول الغربية "تستعد لغزو بيلاروسيا وتدميرها".

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.