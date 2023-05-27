تداول فيديو ردة فعل بايدن على حالة إغماء خلال خطاب له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على حالة إغماء خلال خطاب كان يلقيه.

كان ذلك خلال استقبال الرئيس بايدن ونائب الرئيس والسيدة الأولى لفريق كرة السلة النسائي بجامعة ولاية لويزيانا في ولاية لويزيانا خلال زيارتهم للبيت الأبيض.

ويظهر الرئيس الأمريكي في مقطع الفيديو وهو يقول: "كل شيء على ما يرام"، مع اقتراب المساعدين من اللاعبة التي عانت من حالة إغماء.

ويذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا موقفا آخر لبايدن خلال تقليد أوسمة، وردة فعل إحدى الحاضرات عقب تسلمها الميدالية، وذلك خلال حدث في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي.