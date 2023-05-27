الاتحاد الأوروبي يعلق على نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا

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الاتحاد الأوروبي يعلق على نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا
صورة أرشيفية للقاء سابق بين الرئيس الروسي ونظيره البيلاروسي Credit: ALEXEY DANICHEV/SPUTNIK/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن إدانته للاتفاق المبرم بين موسكو ومينسك لنشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا، واصفا إياه بأنه "خطوة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد الخطير للغاية".

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وقال الاتحاد، في بيان، إن "النظام البيلاروسي شريك في الحرب العدوانية غير القانونية وغير المبررة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا"، ودعا بيلاروسيا إلى "التراجع عن القرارات التي يمكن أن تسهم فقط في تصعيد التوترات في المنطقة وتقويض سيادتها".

وحذر الاتحاد الأوروبي من أن "أي محاولة لتصعيد الموقف ستقابل برد فعل قوي ومنسق".

كان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قال، الخميس، إن عملية نقل بعض الأسلحة النووية التكتيكية من روسيا إلى بيلاروسيا قد بدأت، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "بيلتا".

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