الكرملين يطالب بإلغاء تجميد الأصول الروسية "دون أي شروط"

(CNN) -- طالب الكرملين المملكة المتحدة ودول أخرى بإلغاء تجميد الأصول الأجنبية الروسية "دون أي شروط"، حيث يضغط الحلفاء الغربيون لأوكرانيا على موسكو بشأن الصراع.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، الجمعة: "بريطانيا والدول الأخرى التي تعدت على الأصول الروسية ملزمة بإلغاء تجميدها على الفور دون أي شروط"، وأضاف: "وإلا فإنهم ينتهكون جميع أعراف وقواعد تشريعاتهم المحلية والقانون الدولي".

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قاموا بمنع أو مصادرة أصول بقيمة 58 مليار دولار يملكها أو يسيطر عليها الروس الخاضعون للعقوبات في العام الماضي، في محاولة للتأثير على الاقتصاد الروسي.

وقالت اللجنة التي تعمل على تتبع ثروات النخبة الروسية (REPO) في مارس / آذار إنها "ستضاعف جهودها لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفاقه".

وتلك اللجنة كانت تأسست العام الماضي لمراقبة الروس الذين يتهربون من العقوبات، وهي نتاج جهد مشترك بين الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية.