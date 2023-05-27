رد "عنيف" من مسؤول أفريقي على طلب اعتقال بوتين يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمين العام لحزب المؤتمر الوطني "ANC" الحاكم في جنوب أفريقيا ورده الذي وصفوه بـ"العنيف" على سؤال إن كانت بلاده ستعتقل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إذا زارها كما هو مخطط في أغسطس/ اب المقبل

مقطع الفيديو المتداول جاء خلال مقابلة مع فيكيل مبالولا على قناة BBC ونشره المسؤول على صفحته الرسمية بتويتر، حيث وجه إليه سؤال كان نصه: "جنوب أفريقيا عضو في معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، إذا جاء بوتين في أغسطس كما هو مقرر فستكون حكومتك مجبرة على اعتقاله.. هل تعتقد أن حكومتك يجب أن تعتقل فلاديمير بوتين؟".

ورد مبالولا قائلا: "إذا كان الأمر متروكا لـANC (حزبه) نريد الرئيس بوتين أن يأتي حتى بالغد، ليأتي إلى دولتنا، بالطبع نحن نرحب به، نرحب بقدومه هنا كشخص مهم في مجموعة بريكس ولكن نحن نعلم أننا مقيدون من قبل (المحكمة الجنائية الدولية) فيما يتعلق بذلك.."

وأضاف: "بوتين رأس دولة، هل تعتقد أن رأس دولة يمكن أن يعتقل هكذا في أي مكان؟ كم عدد الجرائم التي ارتكبتها بلادك في العراق؟ كم عدد الجرائم التي ارتكبها كل الآخرون في العراق وأفغانستان؟ هل اعتقلتموهم؟".

وتابع قائلا: "تحدثون الكثير من الضجيج حول بوتين عوضا عن العمل من أجل السلام بين أوكرانيا وروسيا وفشلتم في حل الحرب، أين أسلحة الدمار الشامل؟ توني بلير (رئيس وزراء بريطانيا الأسبق) ذهب على العراق وزعم أن هناك أسلحة دمار شامل هل ترى أي أحد يقف ضد ذلك في المملكة المتحدة؟ الملايين من الأشخاص ماتوا في العراق وأفغانستان ولا توجد أسلحة دمار شامل، نحن نعلم حول ماذا تدور الحرب بين روسيا وأوكرانيا، نحن نريد السلام".