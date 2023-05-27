أسرار لا تريدك موسكو أن تعرفها.. صور أقمار صناعية تظهر المكان الذي قد ترسل منه إيران الأسلحة إلى روسيا

يدربهم خبراء بريطانيون على صنعها.. شاهد "الأسلحة السرية" لأوكرانيا في قتالها ضد روسيا

كييف، أوكرانيا (CNN)-- في منشور قصير ولكنه مصمّم بعناية على تطبيق المراسلة تلغرام، أثار القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية التكهنات بأن هجومًا مضادًا واسع النطاق ضد قوات الاحتلال الروسية قد يكون وشيكًا.

كتب الجنرال فاليري زالوجني، صباح السبت: "حان الوقت لاستعادة ما هو لنا".

يظهر النص أسفل مقطع فيديو طوله يزيد قليلاً عن دقيقة، وخلاله تظهر القوات الأوكرانية وهي تتدرب على ما يبدو عند شروق الشمس.

يُظهر مقطع الفيديو مجموعة من المعدات المقدمة من الغرب، بما في ذلك دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع، التي يُنظر إليها على أنها واحدة من الاستحواذات الرئيسية في ساحة المعركة من قبل أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى مركبات مدرعة أمريكية الصنع من طراز مراب MRAP (المحمية من كمائن الألغام)، وقطع مدفعية من طراز M777 وقاذفات صواريخ هيمارس HIMARS.

ينتهي الفيديو بالجنود وقائدهم يرددون رسالة تحدٍ: "أوكرانيا، موطني الأم، يا رب، أبانا السماوي، بارك هجومنا الحاسم، وانتقامنا المقدس، وانتصارنا المقدس".

رسميا لم يبدأ الهجوم المضاد بعد. كما ذكرنا سابقًا، قد تكون الإشارات المختلفة من أوكرانيا محاولة لإبقاء موسكو خارجة عن التوازن.