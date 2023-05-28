(CNN)-- قال سلاح الجو الأوكراني في منشور على تلغرام، الأحد، إن القوات الأوكرانية دمرت 52 طائرة مسيرة إيرانية من طراز (شاهد)، أطلقتها روسيا خلال الليل، وأضاف المنشور أنه تم إطلاق 54 طائرة مسيرة.

وذكر المنشور: "شن العدو هجوما آخر ليلا على منشآت عسكرية وبنية تحتية حيوية في مناطق وسط البلاد، وتحديدا على منطقة كييف أوبلاست، وبالقرب من مركز منطقة القيادة الجوية، وتم تدمير معظم الطائرات بدون طيار الهجومية!".

وكان مسؤولون في كييف، أعلنوا في وقت سابق، أن أكثر من 40 طائرة مسيرة روسية أُسقطت ليلا فوق العاصمة الأوكرانية.

ولقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب اثنان آخران في كييف في أعقاب هجمات بطائرات مسيرة روسية، على أحياء بالعاصمة الأوكرانية، حسبما قال مسؤولون بالمدينة، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن سقوط حطام طائرة بدون طيار بالقرب من محطة وقود، أدى إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا في منطقة سولوميانسكي بالمدينة، مضيفًا أن رجلاً يبلغ من العمر 41 عاما توفي أيضا، في المنطقة بعد هجمات طائرات مسيرة روسية.

وقالت الإدارة العسكرية، إنه في منطقة هولوسيفسكي بكييف، توفي شخص واحد على الأقل، وأصيب آخر بعد اندلاع حريق في الطابق الثالث من مبنى غير سكني مكون من سبعة طوابق.

وأضاف كليتشكو أنه تم احتواء الحريق في منطقة مساحتها 700 متر مربع، لكن تضررت مبان في منطقة مساحتها ألف متر مربع.