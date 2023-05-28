بايدن ومكارثي يتوصلان لاتفاق من حيث المبدأ على رفع سقف الدين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أن البيت الأبيض والجمهوريين بمجلس النواب توصلوا لاتفاق من حيث المبدأ على صفقة لرفع سقف الديون لمدة عامين والحد من الإنفاق، في تطور دفع البلاد خطوة إلى الوراء من حافة التخلف عن السداد التاريخي.

وقال مصدر مطلع إن الاتفاق من حيث المبدأ توصل إليه الرئيس جو بايدن ومكارثي خلال مكالمة هاتفية، السبت.

الآن يواجه كلا الزعيمين المهمة الشاقة المتمثلة في بيع الصفقة إلى حلفائهم في مجلسي الكونغرس، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، ويجب إقرار الصفقة قبل الـ5 من يونيو وهو التاريخ الحاسم الذي تقول فيه وزيرة الخزانة، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة لن تكون قادرة بعد الآن على دفع فواتيرها.

وإذا انتهى الأمر بتمرير الصفقة عبر الكونغرس ووقعها بايدن كقانون قبل 5 يونيو، فإن البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس النواب سيتجنبون أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث أن التخلف عن السداد من قبل حكومة الولايات المتحدة، والذي لم يحدث أبدًا، قد يؤدي إلى ركود عالمي وفقدان ملايين الوظائف.

ووفقًا لمصدر مطلع على المفاوضات، ستعمل الاتفاقية هذه على رفع حد الدين لمدة عامين وسقف الإنفاق غير الدفاعي تقريبًا إلى مستويات السنة المالية الحالية لعام 2024 وزيادته بنسبة 1٪ في السنة المالية 2025.