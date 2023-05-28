(CNN)— بعد عدة أسابيع من المفاوضات المتوترة، توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوريون في مجلس النواب، إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الديون والحد الأقصى للإنفاق.

الدراما لم تنته بأي حال من الأحوال، ويتعين على قادة الكونغرس في كلا الحزبين إقناع عدد كاف من أعضائهم بالتصويت لصالح الاتفاقية، التي تحتوي على أحكام لا يدعمها المشرعون من كل جانب.

وليست كل تفاصيل الاتفاقية متاحة حتى الآن. وتظهر المعلومات التي تم الإعلان عنها، مساء السبت، بعض التناقضات. ومن المقرر إصدار نص مشروع القانون، الأحد.

إليكم ما نعرفه عن الصفقة، بناءً على صحيفة وقائع وزعها الجمهوريون في مجلس النواب ومصدر مطلع على المفاوضات.

رفع سقف الدين:

الاتفاقية ستزيد حد الدين لمدة عامين.

الحد الأقصى للإنفاق غير الدفاعي:

بموجب الاتفاق، سيظل الإنفاق غير الدفاعي ثابتا نسبيا في السنة المالية 2024 ويزيد بنسبة 1٪ في السنة المالية 2025، بعد إجراء بعض التعديلات غير المحددة على الاعتمادات، بحسب المصدر.

وبعد السنة المالية 2025، ستكون هناك اعتمادات مستهدفة، لكنها لن تكون قابلة للتنفيذ، وفقا للمصدر.

وتقول صحيفة وقائع الحزب الجمهوري في مجلس النواب، إن الإنفاق التقديري غير الدفاعي سيتم إرجاعه إلى مستويات 2022 المالية، وسيقتصر الإنفاق الفيدرالي الأعلى على نمو سنوي بنسبة 1٪ على مدى السنوات الست المقبلة.

وسيعيد مشروع قانون سقف الديون الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب، الشهر الماضي، الإنفاق التقديري إلى مستويات 2022 المالية، ثم يحد من النمو في الإنفاق حتى 1٪ لمدة عقد. وسيتم حماية الإنفاق الدفاعي.

الحفاظ على الرعاية الطبية للمحاربين القدامى:

ستحافظ الصفقة على التمويل الكامل للرعاية الصحية للمحاربين القدامى، وستزيد الدعم لصندوق التعرض للسموم التابع لقانون PACT بنحو 15 مليار دولار للسنة المالية 2024، حسبما أفاد المصدر.

وتقول صحيفة وقائع الحزب الجمهوري في مجلس النواب إن الرعاية الطبية للمحاربين القدامى سيتم تمويلها بالكامل.

توسيع متطلبات العمل:

تدعو الاتفاقية إلى توسيع مؤقت لمتطلبات العمل لبعض البالغين الذين يتلقون قسائم الطعام.

وفي الوقت الحالي، لا يستطيع البالغون الذين ليس لديهم أطفال والقادرون على العمل والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما، الحصول على قسائم الطعام لمدة ثلاثة أشهر، من كل ثلاث سنوات، ما لم يتم توظيفهم 20 ساعة على الأقل في الأسبوع، أو يستوفون معايير أخرى. وقال المصدر إن الصفقة سترفع العمر إلى 54 عاما. وتقول صحيفة وقائع الحزب الجمهوري إنها ستنطبق على من هم حتى سن 55 عامًا.

ومع ذلك، ستوسع الصفقة أيضا الإعفاءات للمحاربين القدامى والأشخاص المشردين وغيرهم في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية أو SNAP. وستنتهي جميع التغييرات في عام 2030.

كما ستدخل الاتفاقية تغييرات على متطلبات العمل الحالية في برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة.

ولن يتم تقديم متطلبات العمل في برنامج Medicaid، وهو ما دعا إليه الجمهوريون في مجلس النواب في فاتورة سقف الديون.

استرد أموال الإغاثة التي لم يتم إنفاقها لـCovid-19:

ستلغي الصفقة الأموال غير الملتزم بها من حزم الإغاثة الخاصة بـCovid-19، التي أقرها الكونغرس لمواجهة الوباء، وفقا لصحيفة وقائع الجمهوريين في مجلس النواب.

وتختلف التقديرات حول مقدار ما تبقى من 4.5 تريليون دولار في أموال الإغاثة.

خفض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية:

ستلغي الاتفاقية إجمالي طلب تمويل التوظيف للعام المالي 2023، الذي يقول الحزب الجمهوري في مجلس النواب، إنه سيذهب لوكلاء مصلحة الضرائب الجدد، بحسب صحيفة الوقائع.

وكان الجمهوريون في مجلس النواب مصرين على إلغاء ما يقرب من 80 مليار دولار من تمويل مصلحة الضرائب الوارد في قانون خفض التضخم، الذي أقره الديمقراطيون، العام الماضي.

ويجادل المشرعون في الحزب الجمهوري بأنه سيتم استخدام الأموال لتوظيف جيش من الوكلاء الجدد لمراجعة حسابات الأمريكيين، لكن مصلحة الضرائب تقول إنها ستستخدم أيضًا لدعم العمليات وتحديث تكنولوجيا خدمة العملاء ومساعدة دافعي الضرائب.

إعادة سداد مدفوعات قروض الطلاب:

تتطلب الصفقة من المقترضين سداد قروضهم الطلابية مرة أخرى، بحسب ما أفادت صحيفة الوقائع، رغم عدم تحديد موعد بدء السداد. ولقد تم إيقاف سداد القروض مؤقتا منذ أن بدأت جائحة Covid-19.

ومع ذلك، قال المصدر إن الاتفاقية ستبقي على خطة بايدن لتقديم ما يصل إلى 20 ألف دولار لتخفيف عبء الديون للمقترضين المؤهلين.

والإجراء معروض حاليا على المحكمة العليا، والتي من المتوقع أن تصدر حكما بشأنه في الأسابيع المقبلة.