دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن حرس الحدود الإيراني، السبت، مقتل أحد عناصره في اشتباكات مع حركة طالبان وذلك في آخر تطورات التوترات التي تشهدها المنطقة الحدودية الإيرانية الأفغانية.

وقالت قيادة حرس الحدود الإيرانية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد إن "التقارير الواردة من موقع الحدث تشير الى استشهاد احد الافراد المنتسبين للقوات الحدودية واصابة اثنين اخرين، خلال الاشتباك الذي جرى، السبت، مع عناصر تابعة لحركة طالبان في منقطة ساسولي الحدودية، وان المواجهات لاتزال متواصلة بنحو متفرق في بعض المناطق الحدودية مع أفغانستان."

ونقلت الوكالة على لسان نائب قائد قوى الامن الداخلي بإيران، العميد قاسم رضائي قوله: "عند الساعة الـ10 من صباح السبت اقدمت عناصر طالبان على اطلاق النار من داخل افغانستان نحو مخفر ساسولي الحدودي التابع لقوات حرس الحدود الايرانية في منطقة زابل (محافظة سيستان وبلوجستان) منتهكين القوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار، واستخدموا انواعا مختلفة من الاسلحة، لكنهم جوبهوا برد حاسم من حرس الحدود الايرانيين البواسل التابعين لقوى الامن الداخلي".

وأضاف: "القائد العام لقوى الامن الداخلي العميد رضا رادان، أصدر تعليمات حازمة الى قوات حرس الحدود عقب هذا التطور؛ مؤكدا على الرد بكل قوة وشجاعة وصون ثغور البلاد وعدم السماح لأي اعتداء او اقتراب اي معتد من الحدود الإيرانية".