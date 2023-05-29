لافروف يحذر من إنهاء صفقة الحبوب إذا لم يحدث "تقدم" في تنفيذها

(CNN)-- حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، من أن روسيا ستفترض أن مبادرة حبوب البحر الأسود لم تعد تعمل إذا "لم يكن هناك تقدم في مسألة تنفيذها".

وخلال زيارته إلى كينيا، الاثنين، قال لافروف للصحفيين: "إذا ظل كل شيء على حاله، وعلى ما يبدو سيكون الأمر كذلك، فسيكون من الضروري الانطلاق من حقيقة أنها (صفقة الحبوب) لم تعد تعمل".

وهدد المسؤولون الروس مرارا بالانسحاب من صفقة الحبوب، واشتكوا من وجود عقبات أمام تصدير روسيا للأسمدة والحبوب.

وخلال زيارته لكينيا، قال سيرغي لافروف أيضًا إن شحنة من 30 ألف طن من الأسمدة الروسية ستصل إلى ميناء كيني قريبا "بدون رسوم". وتُعد روسيا منتجا رئيسيا للأسمدة.

وتم التوصل إلى اتفاق حبوب البحر الأسود لأول مرة في يوليو/ تموز 2022، بعد أن فرضت روسيا حصارا على صادرات الحبوب الحيوية من موانئ البحر الأسود الأوكرانية الرئيسية.

وقد تم تمديد الاتفاق آخر مرة في 17 مايو/أيار الماضي، لمدة شهرين.