بايدن يبحث مع أردوغان انضمام السويد إلى"الناتو" وصفقة المقاتلات إف 16

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إنه هنأ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، على نجاحه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الأحد.

وأضاف بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض، أن "أردوغان أعرب عن رغبته في شراء طائرات مقاتلة من طراز إف 16 من الولايات المتحدة"، وتابع الرئيس الأمريكي أنه "ناقش إمكانية الموافقة على بيع المقاتلات الأمريكية إذا أسقطت تركيا اعتراضاتها على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

يذكر أن أردوغان فاز، الأحد، بولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات، وكان المسؤولون الأمريكيون والغربيون يتابعون عن كثب تلك الانتخابات، التي كانت أكبر تحدي سياسي للرئيس التركي.

وسعت تركيا إلى شراء 40 مقاتلة، لكن بعض أعضاء الكونغرس يعترضون على ذلك طالما أن تركيا لا توافق على انضمام السويد إلى "الناتو".

وطلبت السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف "الناتو" بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وكانت تركيا سحبت اعتراضاتها على انضمام فنلندا إلى"الناتو" في وقت سابق من هذا الربيع، مما ساعد على تمهيد الطريق أمام الولايات المتحدة للموافقة على تحديث مقاتلات إف 16 التي تمتلكها تركيا بالفعل.

ولكن أردوغان تمسك باعتراضاته على انضمام السويد إلى الحلف، واتهمها بـ"إيواء الجماعات الإرهابية الكردية".

وفي المقابل، رفضت السويد طلبات تركيا المتكررة لتسليم الأشخاص الذين تصفهم أنقرة بأنهم "إرهابيون"، بحجة أن القضية لا يمكن أن إقرارها إلا من قبل المحاكم السويدية.