ما تأثير تخلف أمريكا عن سداد ديونها على الاقتصاد العالمي؟

(CNN)-- تنغمس الولايات المتحدة مرة أخرى في الدراما المتعلقة بأزمة سقف الدين. إذ حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين مرارًا وتكرارًا من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها بحلول 1 يونيو/حزيران.

توصل الرئيس جو بايدن والجمهوريون في مجلس النواب إلى اتفاق مبدئي لمعالجة أزمة سقف الدين ما دفع البلاد خطوة للوراء عن التخلف عن سداد ديونها. ولكن وكنظرة عامة ماذا يمكن أن يحدث للاقتصاد الأمريكي والعالمي في حال تخلف واشنطن عن سداد ديونها؟

إذا لم يتم رفع سقف الدين في الوقت المناسب، فسيتعين على وزارة الخزانة والبيت الأبيض اتخاذ قرارات صعبة بشأن الفواتير التي يجب دفعها بالأموال المتاحة.

لم تفوت الولايات المتحدة على الإطلاق سداد مدفوعات فواتيرها من قبل. في الواقع، في السنوات الـ45 الماضية، عدل الكونغرس سقف الدين أكثر من 60 مرة.

تعرف على الشكل الذي تبدو عليه العملية عادةً وما قد يعنيه التخلف عن السداد بالنسبة للاقتصاد العالمي والأسر الأمريكية.