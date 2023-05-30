كوريا الشمالية تعلن موعد إطلاق أول قمر صناعي عسكري لها

(CNN)-- أعلن نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في الحزب الحاكم بكوريا الشمالية ري بيونغ شول، صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، أن بلاده ستطلق أول قمر صناعي استطلاع عسكري لها في يونيو/ حزيران.

ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الرسمية بكوريا الشمالية، قال شول إن إطلاق القمر الصناعي "جاء ردا على أعمال عسكرية خطيرة من جانب الولايات المتحدة".

وأضاف: "قمر الاستطلاع العسكري ووسائل الاستطلاع المختلفة المقرر اختبارها حديثا لا غنى عنها لتتبع الأعمال العسكرية الخطيرة للولايات المتحدة الأمريكية ومراقبتها والتحكم فيها والتعامل معها".

وأبلغت كوريا الشمالية خفر السواحل الياباني، الاثنين، عن خطط لإطلاق "قمر صناعي"، خلال الفترة من 31 مايو /أيار، و11 يونيو، حسبما قال متحدث باسم خفر السواحل الياباني لشبكة CNN.

وأضاف المتحدث أن الإخطار جاء عبر البريد الإلكتروني حول خطط كوريا الشمالية لإطلاق قمرها الصناعي، باتجاه البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي وشرق لوزون بالفلبين، في منطقة خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.

وفي الشهر الماضي، أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المسؤولين بالاستعداد لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري للبلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، في ذلك الوقت.

وكانت وكالة تطوير الفضاء في كوريا الشمالية قالت، العام الماضي، إنها ستنهي الاستعدادات لأول قمر صناعي استطلاع عسكري بحلول أبريل/نيسان 2023.

ومن جانبها، حذرت وزارة الدفاع اليابانية، الاثنين، من أنها "ستدمر أي صاروخ كوري شمالي يدخل أراضيها".

وقالت الوزارة، في بيان: "سنتخذ إجراءات تدميرية ضد الصواريخ الباليستية والصواريخ الأخرى التي يتأكد هبوطها على أراضينا".

وحثت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية، الاثنين، على سحب خطتها لإطلاق "قمر صناعي"، وقالت إنها سترد بحزم على "استفزاز" كوريا الشمالية.