بعد الهجوم بطائرة مسيرة على موسكو.. بيسكوف: بوتين موجود في الكرملين

(CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في اتصال دوري، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موجود في الكرملين، الثلاثاء، في أعقاب الهجوم بطائرة مسيرة على موسكو.

وأضاف بيسكوف أن "يوم عمل بوتين بدأ مبكرا جدا"، وأنه "تلقى معلومات مباشرة من وكالات إنفاذ القانون ووزارة حالات الطوارئ، وعمدة موسكو وحاكم منطقة موسكو".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين: "الجميع عمل بشكل مناسب. نظام الدفاع الجوي عمل بشكل جيد أيضا. من الواضح أننا نتحدث هنا عن رد نظام كييف على ضرباتنا الفعالة للغاية على أحد مراكز صنع القرار، الأحد".

وقال بيسكوف إنه لا يمكنه التعليق على مصدر إطلاق الطائرات المسيرة ومن كان الهدف.

وأضاف: "الشيء الوحيد (الذي يمكنني قوله) هو أنه من الواضح أنه كان هجوما لنظام كييف".

وفي الوقت نفسه، نفت أوكرانيا ضلوعها المباشر في الهجوم بطائرة مسيرة على العاصمة الروسية موسكو، الثلاثاء.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك لقناة (بريكفاست شو) على يوتيوب: "بالطبع، نحن نستمتع بالمشاهدة والتنبؤ بزيادة الهجمات، ولكن ليس لدينا أي علاقة مباشرة بها".