مسؤول أوروبي: روسيا لن تدخل في مفاوضات دون كسب حرب أوكرانيا

(CNN)-- أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الاثنين، عن عدم تفاؤله بشأن الكيفية التي سينتهي بها الصراع الروسي الأوكراني هذا الصيف، وأضاف أنه يعتقد أن "روسيا لن تتفاوض إلا إذا فازت بالحرب".

وقال بوريل، في تصريحات بمدينة برشلونة الإسبانية: "لست متفائلا بشأن ما سيحدث في أوكرانيا هذا الصيف، أرى تركيزا للقوات على كلا الجانبين، وكذلك أرى نية روسيا الواضحة لكسب الحرب، (روسيا) لن تدخل في مفاوضات إذا لم تفز بها".

تأتي تصريحات بوريل في الوقت الذي قصفت فيه موسكو العاصمة الأوكرانية، كييف، بمجموعة من الصواريخ في هجوم مفاجئ خلال النهار، بعد ساعات من وابل من الهجمات الليلية في العاصمة الأوكرانية وفي جميع أنحاء أوكرانيا.