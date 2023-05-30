زيلينسكي: تم تحديد توقيت شن الهجوم المضاد على القوات الروسية

(CNN)-- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه الليلي يوم الاثنين، اتخاذ القرار بشأن تحديد توقيت شن الهجوم المضاد على القوات الروسية، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل حول الموعد.

وقال زيلينسكي، في الخطاب، إن الدنمارك زادت دعمها لأوكرانيا "بأكثر من 3 مليارات دولار، وأن المبلغ الإجمالي للمساعدات الدفاعية من الدنمارك سيصل الآن إلى أكثر من 4 مليارات و 700 مليون دولار"، ووصفها بأنها "مهمة للغاية".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، السبت، أن "الدنمارك فتحت صندوقا استثماريا خاصا لأوكرانيا بمبلغ 134 مليون دولار".

في غضون ذلك، ذكر المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية سيرهي شريفاتي، خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية، أن روسيا تقوم بنقل قواتها إلى مدينة باخموت "في ضوء الخسائر الكبيرة التي تكبدتها مجموعة فاغنر الروسية".

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، قالت، في وقت سابق، إن الروس"يستبدلون قوات فاغنر بوحدات نظامية".

وأعلن رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، الأحد، أن تسليم مواقع مقاتليه في باخموت لوحدات الجيش الروسي قد يمتد إلى 5 يونيو/ حزيران.