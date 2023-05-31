وزير خارجية أمريكا يتصل بنظيره التركي بشأن انضمام السويد إلى "الناتو"

(CNN) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على ضرورة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث أنها مستعدة "الآن" لذلك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن أنتوني بلينكن و مولود تشاووش أوغلو شددا خلال الاتصال على "أهمية وحدة الناتو، وأكد بلينكن على أن السويد مستعدة للانضمام إلى الحلف الآن".

كان وزير الخارجية الأمريكي قال، في مؤتمر صحفي عقده في السويد يوم الثلاثاء: "نتطلع إلى استكمال عملية الانضمام إلى الحلف في الأسابيع المقبلة".

ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية، "شكر بلينكن مولود تشاووش أوغلو على جهود تركيا لتسهيل الاتفاق الخاص بعبور الحبوب الأوكرانية البحر الأسود بأمان، كما هنأه على إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، الاثنين، إنه هنأ نظيره التركي، خلال اتصال هاتفي، على نجاحه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الأحد.

وأضاف بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض، أن "أردوغان أعرب عن رغبته في شراء طائرات مقاتلة من طراز إف 16 من الولايات المتحدة"، وتابع الرئيس الأمريكي أنه "ناقش إمكانية الموافقة على بيع المقاتلات الأمريكية إذا أسقطت تركيا اعتراضاتها على انضمام السويد إلى (الناتو)".

وسعت تركيا إلى شراء 40 مقاتلة، لكن بعض أعضاء الكونغرس يعترضون على ذلك طالما أن تركيا لا توافق على انضمام السويد إلى "الناتو".

وطلبت السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف "الناتو" بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وكانت تركيا سحبت اعتراضاتها على انضمام فنلندا إلى"الناتو" في وقت سابق من هذا الربيع، مما ساعد على تمهيد الطريق أمام الولايات المتحدة للموافقة على تحديث مقاتلات إف 16 التي تمتلكها تركيا بالفعل.

ولكن أردوغان تمسك باعتراضاته على انضمام السويد إلى الحلف، واتهمها بـ"إيواء الجماعات الإرهابية الكردية".

وفي المقابل، رفضت السويد طلبات تركيا المتكررة لتسليم الأشخاص الذين تصفهم أنقرة بأنهم "إرهابيون"، بحجة أن القضية لا يمكن أن إقرارها إلا من قبل المحاكم السويدية.