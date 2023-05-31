كوريا الجنوبية تعلن إطلاق بيونغ يانغ "صاروخا فضائيا"

(CNN) -- أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، أن جارتها الشمالية أطلقت ما وصفته بـ"صاروخ فضائي".

وأضافت هيئة الأركان أن الجيش الكوري الجنوبي رصد "الصاروخ" وهو يحلق فوق جزيرة بينغ نيونغ في البحر الأصفر.

في غضون ذلك، أصدرت السلطات الكورية الجنوبية إنذرات للسكان عقب رصد "الصاروخ" لكن وزارة الداخلية أعلنت في وقت لاحق أنه تم إرسال الإنذارت "عن طريق الخطأ".

وكذلك في اليابان، قال مكتب رئيس الوزراء، على تويتر، إن الإنذار الذي صدر لسكان منطقة أوكيناوا لتحذيرهم من "الصاروخ" تم إلغاءه بعد التأكد أن الصاروخ الكوري الشمالي ليس في طريقه إلى البلاد، وذكر خفر السواحل الياباني أن "الصاروخ" سقط بالفعل في البحر.

يذكر أن كوريا الشمالية كانت أبلغت خفر السواحل الياباني، الاثنين، عن خطط لإطلاق "قمر صناعي"، خلال الفترة من 31 مايو /أيار، و11 يونيو/ حزيران، حسبما قال متحدث باسم خفر السواحل الياباني لشبكة CNN.

وأضاف المتحدث أن الإخطار جاء عبر البريد الإلكتروني حول خطط كوريا الشمالية لإطلاق قمرها الصناعي، باتجاه البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي وشرق لوزون بالفلبين، في منطقة خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.

وفي الشهر الماضي، أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المسؤولين بالاستعداد لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري للبلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، في ذلك الوقت.

وكانت وكالة تطوير الفضاء في كوريا الشمالية قالت، العام الماضي، إنها ستنهي الاستعدادات لأول قمر صناعي استطلاع عسكري بحلول أبريل/نيسان 2023.

ومن جانبها، حذرت وزارة الدفاع اليابانية، الاثنين، من أنها "ستدمر أي صاروخ كوري شمالي يدخل أراضيها".

وقالت الوزارة، في بيان: "سنتخذ إجراءات تدميرية ضد الصواريخ الباليستية والصواريخ الأخرى التي يتأكد هبوطها على أراضينا".

وحثت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية، الاثنين، على سحب خطتها لإطلاق "قمر صناعي"، وقالت إنها سترد بحزم على "استفزاز" كوريا الشمالية.