مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون سقف الدين.. وبايدن يعلق

(CNN)-- أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع القانون الذي يعلق سقف الدين حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2025.

وصوت 149 نائبا جمهوريا و165 نائبا ديمقراطيا لصالح مشروع القانون، وفي المقابل، صوت 71 نائبا جمهوريا و46 نائبا ديمقراطيا ضده.

وسيتعين بعد ذلك موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون قبل إرساله إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ليتم توقيعه ليصبح قانونا.

ولم يتضح بعد متى سيصوت مجلس الشيوخ.

ومن جانبه، أشاد بايدن بمجلس النواب لموافقته على مشروع القانون، وحث مجلس الشيوخ على "تمريره في أسرع وقت ممكن".

وقال الرئيس الأمريكي، في بيان بعد لحظات من تصويت مجلس النواب: "الليلة، اتخذ مجلس النواب خطوة حاسمة إلى الأمام لمنع حدوث أول تخلف عن السداد وحماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي الذي تحقق بشق الأنفس لبلدنا".

وأضاف أن "مشروع القانون هو حل وسط من الحزبين، ولم يحصل أي من الجانبين على كل ما يريده، وهذه هي مسؤولية الحكم".

وتابع: "أحث مجلس الشيوخ على تمريره في أسرع وقت ممكن حتى أتمكن من توقيعه ليصبح قانونا، ويمكن لبلدنا مواصلة بناء أقوى اقتصاد في العالم".