مسؤول أوكراني: "أبواب الحرب" فُتحت على الأراضي الروسية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤول أوكراني كبير، الجمعة، إن "بوابات الحرب" قد فُتحت على الأراضي الروسية، بينما أصر على أن الأعمال العسكرية في منطقة بيلغورود نفذها متطوعون روس.

وأشار ميخايلو بودولياك، وهو مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إلى أن توجيه النيران نحو مواقع داخل بيلغورود كان "متوقعا من جانب كثيرين وغير متوقع من قبل الروس أنفسهم".

وادعى بودولياك أن الأسلحة الروسية والمعدات التي استخدمت في استهداف منطقة خاركيف الأوكرانية أُخفيت في المناطق السكنية المدنية في بيلغورود.

وأضاف المسؤول الأوكراني قائلا: "سيتم وضع مخازن الأسلحة، ومنشآت الصيانة، والمحطات العسكرية الإلكترونية، والعربات المسلحة والمدافع، والأهم من ذلك، منصات إطلاق الصواريخ والتي ساهمت بقصف مدينة خاركيف، في أحياء سكنية".

وتم إجلاء بعض المدنيين الروس من المناطق الحدودية، لكن بودولياك ادعى أن الجيش الروسي "يحتاج إلى مدنيين لتوفير تغطية منظمة، وصيانة للوحدات المتمركزة وتدمير الذات لأسباب إعلامية ودعائية".

ولطالما نفى الجيش الأوكراني باستمرار تورطه في الهجمات الأخيرة عبر الحدود على بيلغورود، والتي يزعم أن مجموعات المتطوعين الروس التي تعارض الحكومة الحالية في موسكو تنفذها.